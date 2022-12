Abusi e inquinamento, sei denunce nel Napoletano

(ANSA) - AGEROLA (NAPOLI), 11 DIC - Sei persone sono state denunciate dai carabinieri ad Agerola nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'abusivismo edilizio e dell'inquinamento ambientale.

Le prime tre - tra committenti, utilizzatori e operai - avevano realizzato abusivamente una discarica di circa mille metri quadrati con all'interno quasi tremila metri cubi di rifiuti speciali pericolosi.

La discarica era stata realizzata in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici perché all'interno del parco regionale dei Monti Lattari e in una zona a "rischio frana elevato".

Nella stessa area i Carabinieri hanno denunciato le altre tre persone che, invece, avevano realizzato abusivamente tre pareti di cemento armato lunghe circa 12 metri e alte 6 per uno spessore di 60 centimetri. Oltre al cemento anche una discarica abusiva di circa 500 metri quadrati con all'interno 100 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi. Le aree sono state sequestrate. (ANSA).