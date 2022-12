Furgone contro ciclomotore nel Casertano, muore 73enne

(ANSA) - CASERTA, 10 DIC - Tragico incidente stradale a Mondragone, nel Casertano. Nell'impatto tra un ciclomotore e un furgone ha avuto la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 73enne, che è deceduto dopo essere stato portato d'urgenza all'ospedale di Sessa Aurunca, mentre il conducente alla guida del furgone - un cittadino bulgaro - è fuggito, ma poco dopo è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per omicidio stradale, fuga ed omissione di soccorso.

L'incidente è avvenuto in via Consortile del Savone; sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del reparto territoriale di Mondragone, che hanno immediatamente avviato le ricerche del furgone investitore; lungo la Domiziana, nei pressi di una rotonda posta a circa 8 km dal luogo del sinistro, i carabinieri hanno individuato il mezzo coinvolto nell'incidente, con a bordo tre bulgari, il cui conducente, dopo essere stato invitato a fermare il mezzo, ha tentato la fuga a piedi per essere bloccato poco dopo.

Al responsabile dell'investimento sono state contestate anche la guida senza aver mai conseguito la patente e guida di veicolo sprovvisto di polizza assicurativa, con contestuale sequestro amministrativo del mezzo. (ANSA).