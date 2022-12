Droga interrata in un fusto, sequestro nei Monti Lattari

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - Continuano i servizi a largo raggio da parte dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia nell'area dei monti Lattari dove, precisamente a Pimonte, i militari della locale stazione hanno rinvenuto e sequestrato 3 chili di marijuana. La sostanza stupefacente era in un terreno demaniale, nascosta e ben conservata. Il fusto in plastica era interrato ma non del tutto e tanto è bastato per essere notato dai carabinieri durante il "rastrellamento" della zona. (ANSA).