YouTubers e medici giocano a calcio per il Santobono

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - Raccolta fondi in favore della Fondazione Santobono-Pausillipon. L'appuntamento è al Centro sportivo Cercola giovedì 22 dicembre alle ore 17.30 dove si svolgerà la 'Partita Cuore Azzurro- Youtubers &Friends' con l'obiettivo di sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Nata da un'idea di Mariano Tia, medico odontoiatra di Napoli, e dei Fius Gamer, gruppo di YouTubers napoletani, l'iniziativa è stata accolta dal Centro Sportivo Cercola, dal Consorzio Terzo Settore, dalla Molinari Volley e dal CSI Campania. Tutti uniti per sostenere i progetti umanitari e assistenziali della Fondazione Pausilipon. La partita vedrà scendere in campo medici dell'Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon e del Policlinico Federico II di Napoli, Youtubers napoletani e provenienti da altre regioni d'Italia, l'USSI Campania ed ex giocatori del Calcio Napoli. Il ricavato sarà interamente donato alla Fondazione Pausilipon per la ristrutturazione di alloggi che ospiteranno i piccoli pazienti e le famiglie provenienti da fuori regione e fuori Italia. L'obiettivo è garantire alle famiglie un alloggio permettendo loro di concentrarsi esclusivamente sul percorso di cura del proprio figlio. Non sarà una semplice partita di calcio, ma una serata piena di sorprese all'insegna dello sport, dello spettacolo e della beneficenza.

In occasione dell'evento sarà allestito il 'Museo di Maradona' con oggetti appartenenti all'indimenticabile campione. La serata si concluderà con un'asta benefica: in palio una maglietta autografata della SSC Napoli. In attesa del 22 dicembre è possibile sostenere la causa con una donazione tramite la piattaforma GoFundMe collegandosi al link https://www.gofundme.com/f/accoglienzafamiglie. (ANSA).