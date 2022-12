Pugile ucciso a Caserta, 21enne chiede scusa ai genitori

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - "Sono pentito. Non volevo uccidere Gennaro e ora vivo con questo senso di colpa che mi opprime".

Sono le parole più toccanti pronunciate dal 21enne di Caivano (Napoli) Gabriel Ippolito davanti ai giudici togati e popolari della Corte d'Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dove il giovane è imputato per l'omicidio di Gennaro Leone, il pugile 18enne di San Marco Evangelista ucciso da una coltellata alla coscia durante una lite nella movida di via Vico, a Caserta, ad agosto del 2021.

Ippolito, difeso dagli avvocati Angelo Raucci e Michela Ponticelli, ha deciso di non sottoporsi all'esame ma ha reso dichiarazioni spontanee, mediante le quali si è rivolto ai genitori della vittima, costituitisi parte civile.

"Chiedo scusa ai genitori di Gennaro", ha detto. "Sto vivendo in un film - ha aggiunto - non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione del genere; non ho mai avuto problemi con la giustizia. Sono un ragazzo che ha sempre studiato e dopo la scuola sono andato a lavorare a Rimini".

Della sera del delitto, Ippolito ricorda che "ero rientrato per svolgere l'esame per la patente di guida". Dopo l'omicidio Ippolito scappò a Castel Volturno, nel Casertano. "Non capivo più niente - ha spiegato il 21enne - per questo mi sono allontanato. Quando mia mamma mi ha chiamato per dirmi che c'erano i carabinieri a casa sono tornato subito. Non volevo scappare". Si torna in aula il prossimo 21 dicembre. (ANSA).