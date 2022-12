Maltempo:forte vento,collegamenti difficili con Ischia e Procida

(ANSA) - ISCHIA, 09 DIC - Collegamenti marittimi difficili oggi per Ischia e Procida a causa delle avverse condizioni meteomarine: attualmente risultano cancellate diverse corse dei mezzi veloci per Ischia Porto e Forio ed alcune operate dalle navi traghetto sulla tratta Pozzuoli-Procida.

I venti da sud che rendono il mare mosso continueranno a spirare anche nel pomeriggio e potranno influenzare la regolarità dei collegamenti per le prossime ore. (ANSA).