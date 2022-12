Laceno d'oro, vince 'Elle' storia da una finestra

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - È il francese "Elle" di Lo Thivolle il miglior film della 47esima del "Laceno d'oro International Film Festival" di Avellino. Il regista di Marsiglia, più volte ospite del festival, vince con una storia d'amore, scrutata a distanza, da una finestra. Premio speciale "Laceno doc" all'italiano "Lassù" di Bartolomeo Pampaloni", storia di un eremita che vive ai margini della città di Palermo.

Vincono a pari merito il Premio Miglior cortometraggio della sezione Gli occhi sulla città, "Further and Further Away" del regista cambogiano Polen Ly, e lo spagnolo "The Sower of Stars" di Lois Patiño. Il miglior lavoro della sezione "Spazio Campania" è stato attribuito al cortometraggio italiano "Nothing's Left" di Davide Pellino mentre il Premio autore emergente va a "Fishman" di Nicolas Spatarella e Raffaele Rossi con Filippo Scotti. Il Laceno d'oro International Film Festival è organizzato dal Circolo ImmaginAzione di Avellino, presieduto da Antonio Spagnuolo, direzione artistica di Maria Vittoria Pellecchia in collaborazione con Aldo Spiniello, Sergio Sozzo e Leonardo Lardieri. È realizzato con il contributo di Regione Campania, Film Commission Regione Campania e Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC. (ANSA).