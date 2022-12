Incendio in piazzale concessionaria, due auto distrutte

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano sono intervenuti nel piazzale di una concessionaria in via Mandrile.

Due le auto completamente distrutte da un incendio scoppiato per cause ancora in fase di accertamento. Altre due sono state danneggiate dalle fiamme, poi estinte dai vigili del fuoco.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.

