Pet Therapy al Santobono, aiuto da golosità e mostra giocattoli

(ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - Rifinanziare il progetto "Quattro zampe al Santobono", una iniziativa di Pet Therapy destinato al reparto di Neurochirurgia e Neuroncologia dell'ospedale pediatrico napoletano che già quest'anno ha riscosso successo tra i bambini, ma anche tra gli operatori medici e sanitari coinvolti. E' questo l'obiettivo dell'evento Charity "La Notte dei Balocchi per il Santobono" in programma giovedì 15 dicembre, dalle 18.00, nell'Archivio di Stato a Napoli. La manifestazione per la raccolta fondi all'insegna di giochi antichi (è in corso nella sede di Piazzetta Grande Archivio la mostra 'la fiera dei balocchi') e di golosità è promossa dalla Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS in collaborazione con l'Archivio di Stato. Diverse le aziende che parteciperanno gratuitamente per sostenere l'iniziativa che si svilupperà in più momenti principali: visita riservata agli ospiti al Grande Archivio Storico e alla Mostra del Giocattolo Antico con 1000 esemplari della collezione di Vincenzo Capuano; ringraziamento del Consiglio dei Fondatori e del presidente della Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS, Ugo de Luca; intervento condotto da Giuseppe Cinalli, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon, con la partecipazione di esperti e operatori sanitari, rappresentanti di ordini professionali; performance con i giovani danzatori della 'Napoli City Ballet', diretta da Maria Gabriella Favetti, con un estratto da 'Lo Schiaccianoci'; cena/degustazione enogastronomica in compagnia di chef stellati, pastry chef, sommelier esperti, aziende leader del settore enogastronomico e artigiani. La cena sarà accompagnata dall'intervento musicale del sassofonista Maurizio d'Ignazio.Per partecipare occorre fare una donazione minima consigliata a sostegno del progetto di 100 euro per persona con carta di credito direttamente sulla pagina: https://www.metooo.it/e/notte-dei-balocchi-per-santobono oppure tramite bonifico a: Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS - Banca Intesa San Paolo; IBAN: IT09H0306909606100000103988; BIC BCITITMM, Causale: La Notte dei Balocchi. Dice il presidente della Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS, de Luca: “La mobilitazione che ogni anno fa tutta la città per sostenere i Nostri progetti a favore dell’ospedale pediatrico di Napoli, il più grande del Sud Italia, ci rende orgogliosi. Noi siamo una delle maglie che uniscono il territorio all’ospedale permettendo di portare a termine progetti per garantire sempre di più le migliori cure e condizioni di degenza ai piccoli pazienti”. Dal canto suo Candida Carrino, direttore dell'Archivio di Stato, afferma: "La nostra 'casa delle storie', che racchiude il passato di una comunità, senza contezza del quale siamo trucioli amorfi di sughero nell'oceano, ha in atto un'iniziativa che la rende magnete dell'attenzione di tutti e non turris eburnea per esperti e ricercatori: la Fiera dei Balocchi, sterminata mostra di quasi tre secoli di giocattoli, parte della collezione del famoso giocattologo Vincenzo Capuano, allestita su scenografia di Donatella Dentice d'Accadia. Il nostro intento, nel fare da cornice alla Notte dei Balocchi, fundraising a favore della pet therapy dei piccoli pazienti del Santobono, è quello di aprire gli spazi della nostra struttura, già sede monastica benedettina col convento dei Santi Severino e Sossio, in sintonia con l'originaria destinazione di cenobio in cui si preparavano medicamenti utilizzando le erbe officinali coltivate nel giardino".

