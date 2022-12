Natale:Meloni e la Regina Elisabetta protagoniste presepi Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - La folla ha invaso oggi San Gregorio Armeno, la strada dei presepi di Napoli. Il senso unico pedonale, istituito per cercare di dare ordine al passaggio dei visitatori, non è riuscito a contenere un vero e proprio 'assalto' di turisti italiani e stranieri. Una lunga 'processione' per ammirare i presepi esposti dagli artigiani della zona. Ci sono naturalmente le riproduzioni del '700 napoletano con il pieno rispetto della tradizione, sia nella fase della lavorazione che della realizzazione. E poi ci sono tutti i personaggi dell'attualità. Tra i principali la novità rappresentata da Giorgia Meloni, prima donna premier, la scomparsa Regina Elisabetta, il sempre amato Diego Armando Maradona, i calciatori del Napoli ed alcuni protagonisti del mondiale. (ANSA).