Musica: Kharkiv Orchestra dall'Ucraina a Scampia

Martedì 13 dicembre per la rassegna "Il progresso attraverso la cultura" organizzata dall'ANCEM - Associazione Napoli Capitale Europea della Musica, diretta da Filippo Zigante, concerto alle ore 19 nell'auditorium dell'istituto "Giovanni XXIII-Aliotta" con il sostegno del Comune di Napoli, e al patrocinio morale dell'Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Napoli e della Ottava Municipalità,, coordinamento scuole e territorio di Sabrina Innocenti. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Edward Elgar e "Melody" del compositore ucraino Myroslav Skoryk.

La Kharkiv Philarmonic Chamber Orchestra nasce nel 2001 grazie all'iniziativa del maestro Yuriy Yanko, "Honoured Worker of The Arts of Ukraine", vincitore del Concorso Internazionale di Direzione di Vachtang Jordania.

"Rendere omaggio ad un popolo sofferente è un dovere al quale non possiamo assolvere con semplici parole di compartecipazione ai tanti lutti e dolori, bensì concretamente cercando di avvicinarci sempre più a questo popolo, di conoscerne la cultura - spiega Zigante - Ed è questo il messaggio di Scampia che ha voluto che questo prestigioso complesso ucraino, sorto nel 2000 per volontà di un illuminato musicista di quel Paese, fosse presente tra gli eventi che hanno caratterizzato questo autunno culturale. Un concerto quindi, ma non solo un concerto: è una stretta di mano ed un augurio di pace e di rinascita", ha commentato Zigante.

La rassegna si concluderà al "Galileo Ferraris" domenica 18 dicembre con l'Orchestra Junior Verticale composta dei giovani dell'ottava Municipalità in collaborazione con l'Istituto Melissa Bassi. Al Centro Hurtado si tiene il laboratorio di formazione orchestrale per la preparazione del concerto finale.

