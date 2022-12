Libri:il 'dojo della felicità' con 'Sono con te' di L.De Blasiis

(ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - Arriva il "dojo della felicità" dell'autore Leonardo De Blasiis, che lunedì 12 dicembre, alle 17:30, a Napoli, a Palazzo Venezia, presenta il suo nuovo libro 'Sono con te', con una meditazione pubblica; ospite il cantautore Maldestro, letture di Luisa Guarro. Durante l'incontro, moderato dal giornalista Angelo Cerulo, verranno proposti anche 'esercizi esperienziali' indicati nel testo.

Affermano gli organizzatori dell'evento: "Esercizi psicofisici, che sono una 'ginnastica della coscienza', per sviluppare i muscoli spirituali e rafforzare la mente (il 'dojo' è un termine che indica il luogo dove si svolge la pratica delle arti marziali ma in senso figurato il luogo degli esercizi psicofisici)". Un approccio 'olistico' che mira all'integrazione e al benessere di corpo, mente e spirito.

"I napoletani sono invitati ad entrare nel 'dojo della felicità' - spiega De Blasiis - un luogo dove ci si allena per essere felici, un percorso che li accompagnerà nel viaggio più entusiasmante che possano fare, nel luogo dove tutto accade: 'se stessi'. Un viaggio di ricerca per svelare i propri talenti e manifestarli, per poi metterli al servizio della comunità e assumere con coraggio spirituale e dignità la propria manifestazione in questa vita".

Il libro è diviso in tre parti: verità, consapevolezza, amore, un cammino interiore che parte dalla meditazione e passo dopo passo porta alla felicità, attraverso un'accoglienza profonda del dono della vita. La prefazione del secondo libro di De Blasiis è stata scritta da Jorge Llano, psicoterapeuta e "costellatore familiare", scrittore, insegnante e formatore di terapeuti, sciamano, nonché leader di seminari internazionali e fondatore della scuola gestalt Claudio Naranjo Transformación Humana Colombia. "Il libro di Leonardo - scrive Llano - è come un giardino amorevole in cui l'autore apre il suo paesaggio interiore, affinché le persone che sono nel viaggio spirituale, nel cammino, nella ricerca si ispirino e godano della trasformazione interiore fiorendo in sé stesse". De Blasiis è facilitatore mindfulness, maestro di arti marziali, laureato in Fisioterapia e specializzato in terapia osteopatica posturale. Spiegano ancora i promotori dell'incontro: "Aiuta le persone a trovare il benessere psicofisico e spirituale attraverso un percorso di 'auto riprogrammazione psicosensoriale' che mira a potenziare le capacità di ascolto del corpo e della mente e a risvegliare il maestro interiore insito in ognuno di noi. Questo libro rappresenta una mappa per i ricercatori, che desiderano addentrarsi nel proprio territorio iniziando da casa, dall'interno, dall'essenziale, in modo umile, silenzioso, per lasciare le trincee delle ferite emotive dell'infanzia, attraversandole con perdono e amore con lo scopo di essere parte presente e consapevole del magnifico dono che è la vita".(ANSA).