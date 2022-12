Reggia di Caserta: al via la campagna abbonamenti per il 2023

(ANSA) - CASERTA, 07 DIC - Al via alla Reggia di Caserta la campagna abbonamenti "ReggiaCard2023". Dal 12 dicembre i tagliandi annuali saranno disponibili online, dal 15 dicembre sarà possibile acquistarli anche in biglietteria.

Tanti i vantaggi per i titolari di ReggiaCard2023: ingresso senza prenotazione (salvo esigenze organizzative e di corretta gestione dei flussi), accesso ad Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese, accesso gratuito alle iniziative di valorizzazione e alle aperture serali, iscrizione alla newsletter della Reggia di Caserta. Gli abbonati potranno, inoltre, approfittare delle offerte dei concessionari dei servizi museali e dei partner dell'Istituto, come lo sconto del 15% su audio guide, visite guidate e sui libri, sul pranzo al Ristorantino Diana e Atteone, del 5% sui gadget e sulla selezione liquori Antica Distilleria Petrone. (ANSA).