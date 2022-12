Napoli: 'Infanzie.Racconti di Natale', teatro, musica,laboratori

(ANSA) - NAPOLI, 07 DIC - Teatro, musica, laboratori per bambini e famiglie: è quanto propone nel Rione Forcella, nel cuore di Napoli, da domani, 8 dicembre, la programmazione di "Infanzie. Racconti di Natale", un progetto de I Teatrini promosso e finanziato dal Comune nell'ambito della manifestazione "Altri Natali". Un programma con appuntamenti in tema natalizio, tra spettacoli, laboratori, reading, performances di artisti di strada, ideato per un pubblico di bambini e famiglie, che offrirà fino al 30 dicembre, ad ingresso gratuito, diversi appuntamenti.

Si comincia dallo Spazio Comunale Piazza Forcella (in Via Vicaria) che accoglierà i laboratori e gli spettacoli teatrali in rassegna, a partire da "Rodari Smart" di Giovanna Facciolo dall'opera di Rodari (giovedì 8, ore 17.30), per proseguire venerdì 9 con "Un canto di Natale", lettura collettiva dell'opera di Dickens e, a seguire, con "Grandi e Bambini", laboratorio teatrale per piccoli e adulti. Sabato 10 è di scena "Babbo Natale è sempre puntuale" commedia scritta e diretta da Virginio De Matteo. Sempre a Piazza Forcella, lunedì 12 sarà attivata la videoinstallazione sulle tradizioni natalizie intitolata "Natale a Napoli" curata dall'A.P.S. Annalisa Durante e, in serata, il progetto "La scena delle donne" presenterà il lavoro conclusivo del laboratorio realizzato da Marina Rippa con 20 donne, di ogni età, residenti a Forcella "Questo è solo l'inizio di un progetto articolato - sottolinea il curatore Luigi Marsano - che dedichiamo agli abitanti e ai visitatori di Forcella che intendiamo coinvolgere attivamente per condividere insieme le suggestioni di una festa tanto sentita e partecipata quale è appunto il Natale". Il programma coinvolgerà inoltre le scuole (rassegna di spettacoli realizzati dagli studenti), il Dipartimento Salute Mentale dell'Asl Napoli 1 (allestirà uno spettacolo), le vie di Forcella (con parate di artisti di strada e una sfilata musicale della Scalzabanda), e tanti luoghi simbolici della "città antica" come i Girolamini, S. Giorgio Maggiore e la Biblioteca Annalisa Durante dove si terranno laboratori di lettura ad alta voce dedicati ai ragazzi. (ANSA).