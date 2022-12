Rapporto Civita, l'arte e la cultura aiutano la sostenibilità

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - Il ruolo della Cultura all'interno delle pratiche di sostenibilità intraprese dalle aziende nell'ambito delle politiche museali: si è incentrato su questo tema il dibattito svoltosi nell'ambito della presentazione - oggi, a Napoli, presso le Gallerie d'Italia - del XIII Rapporto di Civita, l'associazione no profit che da oltre un trentennio opera nel mondo della cultura italiana e internazionale.

Per Simonetta Giordani, segretario generale di Civita, "la Cultura rientra a pieno titolo nella dimensione sociale della Sostenibilità. Con la presentazione del rapporto, Civita dà spazio a documenti e testimonianze nella doppia prospettiva delle imprese che investono in cultura e dei musei che si occupano di sostenibilità. Abbiamo scelto di presentarlo qui perché Napoli ha dimostrato di essere un'indiscussa capitale della cultura. La nostra presenza oggi vuole rimarcare l'importante ruolo che questa città e il sud Italia svolgono, non solo nella tutela del proprio prezioso patrimonio archeologico e artistico, ma anche nella creazione di nuove formule e luoghi di cultura".

L'indagine di Civita ha messo in evidenza come la grande maggioranza dei visitatori (7 su 10) è convinta che attraverso l'arte e la cultura si possa trasmettere un più efficace messaggio a favore della sostenibilità. Per oltre un terzo degli intervistati, inoltre, la sostenibilità gioca un ruolo nella scelta del museo da visitare e il pubblico apprezza i musei gestiti in modo sostenibile: dall'energia ai rifiuti, dall'acqua ai materiali. Il rapporto evidenzia infatti che 7 visitatori su 10 pensano che i musei dovrebbero lavorare per la propria efficienza energetica e possono essere spazi in cui si adottano comportamenti a basso impatto ambientale.

L'iniziativa si è volta alla presenza, tra gli altri, del vice direttore delle Gallerie d'Italia - Napoli, Antonio Ernesto Denunzio; di Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta; di Paolo Giulierini, direttore del Mann; di Pompeo Martelli, direttore del Museo Laboratorio della Mente ASL Roma 1 e di Michele Lanzinger, direttore del Museo delle Scienze di Trento.

