Cinema: al via il BAMP, formazione per 10.000 studenti del Sud

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - Comincia il 13 dicembre la terza edizione di "BAMP CINEMA - Un solo frame dall'Adriatico al Tirreno", un progetto speciale dell'Anec, l'Associazione nazionale esercenti di cinema, dedicato alla formazione dei giovani sulle arti cinematografiche.

L'iniziativa, che unisce quest'anno tutte le regioni dell'Italia meridionale, è ideata e organizzata da Agis Puglia e Basilicata con Anec Campania, Molise Cinema, Anec Calabria, Anec Sicilia, Accademia del Cinema dei Ragazzi - GET con il coinvolgimento dell' USR Puglia nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola MIC-MI.

"L'obiettivo comune - sottolinea Giulio Dilonardo, vicepresidente nazionale Anec - è quello di formare con consapevolezza il pubblico dei giovani realizzando un processo virtuoso che unisca il mondo della scuola a quello del cinema".

Il progetto prevede, dal 13 dicembre fino a maggio 2023, la realizzazione di cicli di formazione diretta per il personale docente (circa 700 insegnanti, di cui 130 in Campania) degli Istituti Scolastici aderenti (più di 80 scuole, di cui 14 in Campania), ma anche laboratori didattici con gli studenti e proiezioni dedicate suddivise per aree tematiche ("Cinema e diritti civili" e "Cinema e società") programmate nelle 50 sale cinematografiche del circuito BAMP. Un percorso formativo, tenuto da esperti del settore, che porterà nelle sue fasi conclusive ad una selezione di studenti (scelti da una commissione tra i circa 10.000 partecipanti previsti) che prenderanno parte a sei masterclass, una per regione, sui mestieri del cinema. "L'arte cinematografica - aggiunge Luigi Grispello, consigliere dell'Ufficio di Presidenza Anec nazionale - è un formidabile strumento di crescita civile e culturale ed è di fondamentale importanza diffonderne la conoscenza tra i giovani. Questo progetto offre loro un'ampia conoscenza del fenomeno cinematografico nonché delle professionalità altamente specializzate che intervengono nel ciclo produttivo ad esso collegato, così da porre in evidenza anche le concrete occasioni di lavoro". (ANSA).