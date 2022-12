Campania: Filippelli, 'rivoluzione culturale' nella formazione

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - "Un grande investimento sul capitale umano e sulle giovani generazioni. Istruzione e formazione professionale: davvero oggi si cambia passo, questa è la vera lotta alla dispersione scolastica. Una rivoluzione culturale". Lo ha detto Armida Filippelli assessore regionale alla formazione professionale della Regione Campania presentando presso all'Accademia Liliana Paduano il triennio 2022/25 degli IeFP (Il sistema di istruzione e formazione professionale) della Regione Campania. Pronti a partire corsi sessanta corsi dalla meccatronica all'informatica passando per la logistica, l'estetica, gastronomia, arti visive e grafiche, sartoria, moda.

Chiusa una fase sperimentale il nuovo bando ha coinvolto 1800 tra ragazzi. Prossimo obiettivo dell'Assessorato è quello di allineare l'inizio dei percorsi IeFP a quello dell'anno scolastico, sfiorato di poco nel 2022, facendo partire per la prima volta i trienni ad ottobre (oltre 50 percorsi ), nel 2023 il via sarà a settembre. "I ragazzi troveranno la strada e il loro talento. Potranno proseguire anche negli studi perchè la formazione è di qualità, quindi arrivare anche alla laurea, intraprendere un percorso di auto imprenditorialità. Grande è la varietà di corsi, un ventaglio di proposte per ragazzi che hanno abbandonato il percorso scolastico.La Regione è vicina a chi è in difficoltà. La lotta alla dispersione si fa così con mezzi e investimenti importanti. I genitori troveranno su scuola in chiaro la possibilità di iscrivere i propri figli che inizieranno l'anno scolastico in parallelo con quello delle scuole" spiega Filippelli. "Questa misura - aggiunge il Ceo dell'Accademia Liliana Paduano Carlo Matthey - rappresenta un volano importante per l'economia campana e soprattutto per la crescita culturale delle nuove generazioni. Mi auguro che un domani la si possa estendere anche alle fasce di reddito deboli, che magari non possono permettersi un percorso di elevata specializzazione come quello che offriamo noi nell'estetica ma che garantisce un placement del 100%". (ANSA).