Bomba carta esplode dinanzi porta pescheria a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - Una bomba carta è stata fatta esplodere da ignoti, intorno alle 5,30 di oggi, dinanzi alla porta di ingresso di una pescheria in via Luigi Martucci, nel quartiere napoletano di Barra.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Napoli-Poggioreale per avviare oi primi accertamenti. (ANSA).