Serie C: l'11 dicembre Potenza-Giugliano alle ore 14.30

(ANSA) - POTENZA, 05 DIC - In seguito all'accordo raggiunto tra le società, la Lega Pro ha comunicato che la gara Potenza-Giugliano (valida per la 18/a giornata del girone C della serie C) si giocherà alle ore 14.30 (e non alle 17.30) di domenica 11 dicembre, allo stadio Viviani del capoluogo lucano.

Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società rossoblù.

Ieri, il Potenza ha vinto a Monopoli per 2-1, mentre il Giugliano, in casa ha superato il Foggia per 3-2. Con 20 punti, lucani occupano il 14/o posto in classifica, mentre i campani, a quota 26 sono quarti. (ANSA).