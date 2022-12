Pentito, 'summit tra clan nella sala mortuaria dell'ospedale'

(ANSA) - NAPOLI, 05 DIC - "Ho sempre avuto appoggio nell'ospedale... dove dormivo quando dovevo sottrarmi alle ricerche dell'autorità o ero in pericolo per faide interne...

ricordo di avere fatto alcune riunioni...". A parlare è Maurizio Ferraiuolo, ex collaboratore di giustizia e fratello di Massimo, arrestato oggi dalla Squadra Mobile di Napoli nel corso di un blitz scatatto all'alba contro il clan Mazzarella.

Il 24 settembre del 2012 riferisce che in un ospedale del centro si svolgevano i summit di camorra e si nascondevano anche le armi. Le riunioni si tenevano nei locali dell'ospedale, anche nella sala mortuaria, come quelle che si susseguirono per cercare di mettere fine allo scontro armato tra il clan Mazzarella e il clan Montescuro. (ANSA).