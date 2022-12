In stadio umbro solidarietà dopo morte ragazzi in incidente

(ANSA) - PERUGIA, 04 DIC - Un minuto di silenzio in ricordo delle quattro vittime dell'incidente stradale a San Giustino Umbro è stato osservato oggi pomeriggio prima dell'inizio della partita di calcio di serie D Sporting Club Trestina-Livorno, mentre i tifosi della squadra toscana hanno esposto uno striscione di solidarietà verso le famiglie delle vittime.

La partita si gioca allo stadio Corrado Bernicchi, a Città di Castello, dove risiedevano tre dei ragazzi morti nell'incidente avvenuto nella notte fra venerdì e sabato. Trestina è una frazione del comune tifernate.

"Livorno è vicina alle famiglie di San Giustino Umbro" si legge in uno degli striscioni esposti dalla Cn Fb (Curva Nord "Fabio Bettinetti") a bordo campo. Mentre in un secondo striscione si legge: "Vicini al popolo di Ischia". (ANSA).