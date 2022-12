Casamicciola: radar hi-tech per monitorare la frana

(ANSA) - NAPOLI, 04 DIC - Per monitorare lo stato idrogeologico complessivo di Ischia, e in particolare tenere sotto controllo la frana di Casamicciola, sarà da questa sera sull'isola il prof. Nicola Casagli, geologo di fama internazionale dell'università di Firenze, il cui gruppo di lavoro ha già operato su scenari come la valanga di Rigopiano o la frana della Marmolada.

A Casagli - spiega il direttore della protezione civile campana, Italo Giulivo - si chiederà in particolare l'installazione di un radar hi-tech per monitorare anche minimi spostamenti della frana di via Celario, in modo da poter lanciare in modo tempestivo eventuali allarmi.

Sorvegliata speciale sarà anche la frana abbattutasi lungo un'arteria fondamentale per la viabilità sull'isola, la statale 270, attualmente percorribile solo a senso unico alternato.

