Casamicciola: dopo temporali colate di fango ma nessun danno

(ANSA) - ISCHIA, 04 DIC - Nessuna grave conseguenza ad Ischia dopo le piogge intense della scorsa notte, durate fino alle 2 circa. Al momento non si segnalano ulteriori danni a persone o cose ma solo altro fango colato lungo le strade di Casamicciola dal monte Epomeo, epicentro della frana di otto giorni fa. Al momento sull'isola c'è il sole e la temperatura è mite. Alle 16 scade l'allerta meteo in vigore e, se non ci saranno proroghe, l'evacuazione della zona rossa potrebbe concludersi in giornata.

