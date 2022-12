Sbuca da cespuglio e viene investito, 80enne muore ad Aversa

(ANSA) - CASERTA, 02 DIC - Sarebbe sbucato improvvisamente da un cespuglio l'80enne ex vigile urbano investito e ucciso ieri sera ad Aversa (Caserta) nei pressi di Parco Pozzi, estesa area verde cittadina.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dalla Polizia di Stato, il conducente, indagato per omicidio colposo, si sarebbe trovato davanti la vittima e non avrebbe avuto il tempo di frenare; dopo l'impatto l'automobilista si è fermato chiamando i soccorsi e scortando l'auto dell'ambulanza del 118 fino all'ospedale, dove l'80enne è deceduto.

Non è stato facile inizialmente per i poliziotti locali del Comandante Antonio Piricelli ricostruire l'accaduto, visto che dopo una prima segnalazione di incidente, una volante dei caschi bianchi ha perlustrato Parco Pozzi anche all'interno senza trovare alcuna traccia del sinistro. La notizia è poi arrivata dall'ospedale, dove l'anziano era intanto deceduto; il drappello di polizia ospedaliero ha infatti informato il Commissariato di zona e sono partite le indagini. (ANSA).