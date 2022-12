Casamicciola: numero verde 800850114 da fare se serve aiuto

Nelle zone rosse decise stamattina a Casamcciola ci sarà l'evacuazione, nelle zone verdi "ci sono abitazioni in cui le persone devono avere comportamenti per non mettersi a rischio di morire". Lo ha detto il direttore della protezione civile della Campania Italo Giulivo, spiegando il piano e sottolineando che c'è il "numero verde 800850114 da chiamare per bisogni per i quali serve aiuto".

"C'è una distinzione - ha detto tra previsione e monitoraggio di quello che accade. Sono previsti 40-50 mm di pioggia, poi i pluviometri ci dicono se sarà così. Il cittaaìdino che vive nelle zone verdi guarda il cielo, vede se piove in modo copioso e deve in consapevolezza sapere di non andare a prendere l'auto, che le strade sono scivolose e pericolose, che vive al piano terra o nel cantinato si metto in sicurezza nei piani più alti.

Ognuno a casa sua sa che accade quando piove a Casamicciola e si adegua ai comportamenti previsti nel piano".

Il commissario del Comune Simonetta Calcaterra ha sottolineato che "la guida del piano dice di non scendere nelle cantine e nei garage per mettere al sicuro i propri beni, se c'è un piano superiore rispetto al piano terra è raccomandato andarci, bisogna allontanarsi da zone allagate se si è all'aperto. Sono precauzionoi nel piano di rischio".