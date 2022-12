Trovate con 562 kg di hashish in casa, arresti convalidati

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - E' stato convalidato l'arresto emesso dal gip di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Maria Pasqualina Gaudiano nei confronti di Anna Napoletano, 68 anni, e di Maria Iorio Esposito, di 49 anni, arrestate con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Le due donne sono state sorprese dai carabinieri subito dopo avere scaricato in una villetta nella loro disponiobilutà a Castel Volturno ben 562 chilogrammi di hashish. Appena finito di avere trasferito la sostanza stupefacente in casa si sono trovate i militari dell'arma sull'uscio della porta. Difesa dall'avvocato Carlo Bianco, Anna Napoletano, ha ottenuto dal giudice gli arresti domiciliari. L'autorità giudiziaria ha preso la stessa decisione anche per Maria Iorio Esposito, difesa dall'avvocato Francesco Izzo. (ANSA).