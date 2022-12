Ruba presepe in chiesa di Napoli ma sacerdote lo ferma

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Ruba in una chiesa del centro storico di Napoli ma viene fermato dal sacerdote. E' accaduto ieri pomeriggio, in via San Biagio dei Librai, nella chiesa del "Divino Amore".

Sono stati gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, ad intervenire in seguito ad una segnalazione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che il sacerdote, poco prima, aveva seguito e fermato un uomo che aveva rubato una chitarra ed un presepe. Un 61enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita. (ANSA).