Parcheggi per disabili occupati, al via controlli nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Ad Afragola, in provincia di Napoli, è scattata stamattina un'operazione della Polizia Municipale dedicata esclusivamente al controllo dei parcheggi per i disabili occupati abusivamente. A renderlo noto è "La battaglia di Andrea", associazione che più volte ha sollecitato l'amministrazione comunale sul tema del rispetto dei diritti dei diversamente abili. "Credo sia la prima città in Italia in cui - spiega la presidente Asia Maraucci che ha fortemente sollecitato il servizio - finalmente parte un controllo massiccio degli stalli per i disabili".

Oltre alle continue richieste de "La Battaglia di Andrea", il blitz delle forze dell'ordine è stato fortemente voluto anche dal sindaco di Afragola Antonio Pannone e dall'assessore alla Polizia Municipale Mauro di Palo e sarà coordinata dal Capitano Balsamo, comandante facente funzione.

"L'associazione - dichiara il sindaco di Afragola, Antonio Pannone - ci ha evidenziato quali sono le difficoltà dei disabili quando purtroppo trovano gli stalli occupati. Con loro mi sono spesso confrontato per discutere di questo problema ed ho capito che gli stalli occupati condizionano fortemente anche le più semplici attività quotidiane, come andare in farmacia o a fare la spesa".

"Ho provato a mettermi nei panni di chi vive questo genere di difficoltà con la consapevolezza di una situazione assolutamente insostenibile di fronte a comportamenti ingiustificabili e indegni di una comunità civile", ha detto ancora Pannone. Il primo cittadino assicura che, d'ora in poi, sarà riservata particolare attenzione al problema dei parcheggi per i disabili occupati abuisivamente: "sanzioneremo chi non rispetta le norme", assicura Pannone, "e cercheremo di sensibilizzare la popolazione sull'improprio uso degli stalli per disabili". (ANSA).