"Natale tra le mani", non vedenti realizzano capanna presepe

(ANSA) - CASERTA, 01 DIC - E' partito lunedì 28 novembre il progetto "Natale tra le mani", che vede impegnati nella realizzazione della natività un gruppo di ragazzi della Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (U.I.C.I.) di Caserta. A guidare con mano i ragazzi nella realizzazione della capanna che ospiterà la sacra famiglia, attraverso la lavorazione di legno, sughero ed incollanti, è il maestro presepista nonchè consigliere sezionale dell'Uici Angelo Dimaio. "I ragazzi in primis - ha spiegato Dimaio - hanno potuto toccare e vedere la differenza dei materiali; successivamente si è passati alle forme delle componenti per la capanna, creando così lo schema strutturale per l'assemblamento della stessa. Il lavoro ha consentito due importanti attività, la prima riguarda la sensibilità tattile ai materiali, la seconda il movimento fine utile all'assemblaggio dei pezzi".

Per il presidente U.I.C.I. Giulia Cannavale, "con questa attività abbiamo voluto che i nostri ragazzi continuassero a potenziare le competenze e le capacità sviluppate, sia a livello cognitivo che relazionale, basi funzionali per una piena autonomia" personale". Vincenzo del Piano, presidente U.N.I.Vo.C. Caserta (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi), afferma che "è sempre una grande emozione collaborare con i nostri volontari in attività capaci di regalarci sorrisi e momenti di grande convivialità, non vediamo l'ora che la natività dei ragazzi sia completata, sarà sicuramente un momento magico per tutti noi". L'iniziativa "Natale tra le mani" prevede altri due appuntamenti, ovvero il posizionamento delle statuine, un momento di studio dello spazio tempo sul dove sono collocati i personaggi e perchè, per poi concludere l'attività a Napoli a San Gregorio Armeno, con una visita guidata tra le botteghe dei più grandi maestri presepisti del mondo. (ANSA).