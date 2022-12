Frana Maratea: Basilicata chiede stato di emergenza nazionale

(ANSA) - POTENZA, 01 DIC - E' stato avviato, stamani a Potenza, l'iter per la richiesta al Governo dello "stato di emergenza nazionale" in seguito all'evento franoso dello scorso 30 novembre che ha danneggiato 150 metri della statale 18 nel territorio di Castrocucco di Maratea (Potenza), determinando la chiusura della strada e l'isolamento della frazione del comune lucano.

A questo risultato si è giunti dopo la costituzione, presso gli uffici dell'assessorato lucano alle Infrastrutture, di un "Comitato operativo permanente" voluto dalla Regione Basilicata per superare la fase immediatamente successiva all'evento franoso. (ANSA).