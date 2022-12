Frana di Casamicciola, trovate altre due vittime

(ANSA) - ISCHIA, 01 DIC - Sono state appena individuate nella zona di via Celario le salme di due degli ultimi quattro dispersi della frana di Casamicciola. Finora è stato possibile estrarre dalla morsa del fango solo un cadavere, quello di un uomo che potrebbe essere Gianluca Monti. L'altro corpo è stato localizzato ma non ancora estratto anche se si ipotizza che, per la posizione possa essere quello di Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella la prima vittima accertata della frana. Sale così a dieci il bilancio ufficiale delle vittime, con due persone ancora disperse. (ANSA).