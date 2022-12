Covid: Campania, impennata dei ricoveri in terapia intensiva

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Sono 2.040, su 13.505 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 15,01%. Tre le vittime, di cui due registrate nelle ultime 48 ore. Brusca impennata dei ricoveri in terapia intensiva, che salgono a 17 contro i 10 del bollettino di ieri.

In lieve crescita anche i ricoveri in degenza, a quota 343 (+2).

