Calcio: per Gladiator-Nocerina stop a tagliandi per ospiti

(ANSA) - CASERTA, 01 DIC - Il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha disposto il divieto di vendita, valido per i residenti della provincia di Salerno, dei biglietti per la partita di serie D in programma domenica 4 dicembre a Santa Maria Capua Vetere tra la squadra di casa del Gladiator, e la Nocerina 1910. I fan di quest'ultima non potranno dunque acquistare i tagliandi per assistere al match nei consueti punti vendita di Nocera o in altri della provincia.

La decisione del prefetto è stata presa, come si legge in una nota emessa dall'Ufficio Territoriale di Governo di Caserta, per "ridurre al minimo le occasioni di rischio connesse all'evento, assicurando così la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". (ANSA).