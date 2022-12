A Napoli da domani torna il Festival delle Scale, focus su clima

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Da domani all'8 gennaio torna il "Festival delle Scale di Napoli".

Giunto alla sua XI edizione quest'anno si avvale della collaborazione del segretariato del Patto Europeo per il Clima, il patrocinio del Comune di Napoli e delle Municipalità 2, 3 e 5 e come sempre l'obiettivo è quello di valorizzare i 200 percorsi tra gradini, rampe, scale e gradonate che attraversano obliquamente Napoli segnandone il territorio. Centrale, in questa edizione, sarà anche il tema del clima. Visite guidate, passeggiate narrate, spettacoli itineranti con letture e drammatizzazioni sono in programma al pari di interventi musicali e tour fotografici. Il progetto vedrà la partecipazione di 38 associazioni ed il coinvolgimento degli abitanti dei luoghi prescelti per le iniziative.

"Il Festival delle Scale è davvero molto significativo per il nostro programma di offerta turistica - ha sottolineato l'assessore al Turismo Teresa Armato - Rappresenta un modo alternativo di godere e di conoscere la nostra città sia dal punto di vista paesaggistico, perché la città vista dal mare è diversa dalla città vista dalle scale, che dal punto di vista della sostenibilità ambientale perché non inquina e dà la possibilità alle persone anche di fare un po' di attività fisica che non guasta mai. Recentemente la Giunta ha approvato una delibera del vicesindaco Laura Lieto che stanzia, proprio per la progettazione della città verticale, oltre 7 milioni di euro. E' un impegno che vogliamo assumerci anche con queste associazioni, e con questa forma positiva di civismo diffuso, quello di accompagnare anche nei prossimi anni questa bella manifestazione". "Andare sulle scale non è un'occasione solo per tagliare un percorso, ma per vedere come si vive sulle scale a Napoli", ha osservato Luigi Carbone, presidente Commissione Cultura, Turismo e Attività produttive. "45 eventi, visite guidate, visite teatralizzate, stand espositivi per un mese realizzati da circa 50 associazioni - ha ricordato Carmine Maturo del Coordinamento Scale di Napoli - sono i numeri di questo evento dedicato a rilanciare Napoli, un'altra Napoli più bella più vivibile e più condivisibile". (ANSA).