Manfredi, a Ponticelli interventi molto importanti

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Nel quartiere napoletano di Ponticelli "sappiamo che da un lato c'e' un' azione forte da parte delle forze dell' ordine e della magistratura ma dall'altro lato dobbiamo garantire sviluppo e servizi". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi all' iniziativa 'Facciamo un pacco alla camorra' giunta alla 14esima edizione al centro polifunzionale Ciro Colonna nel quartiere napoletano di Ponticelli.

"In questa zona prevediamo interventi molto importanti di riqualificazione urbanistica, la nuova linea tramviaria rapida che partira' a breve come il cantiere, gia' quasi operativo. Ma anche la realizzazione del nuovo ospedale pediatrico" ha aggiunto il primo cittadino. "Ci sono investimenti importanti nell'area. Da un lato repressione, dall'altro sviluppo, crescita e trasformazione urbana". (ANSA).