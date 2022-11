Casamicciola: in campo 314 studenti, 'angeli del fango'

(ANSA) - CASAMICCIOLA TERME, 30 NOV - Sono 314 gli studenti degli istituti superiori dell'isola di Ischia che armati di attrezzi di ogni genere stanno aiutando i soccorritori a liberare le strade di Casamicciola dal fango. Le scuole, secondo una prima disposizione, saranno chiuse fino a sabato. I ragazzi hanno così deciso di scendere in strada per aiutare la popolazione di Casamicciola e lo faranno anche nei prossimi giorni.

La maggior parte è concentrata in piazza Bagni e via del Celario. I ragazzi, ormai conosciuti come gli 'angeli del fango di Ischia' stanno anche aiutando alcuni privati a liberare cantine e locali a piano terra. (ANSA).