Camera Penale di Napoli, Marco Campora si conferma presidente

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'avvocato Marco Campora si riconferma presidente della Camera penale di Napoli. Nella giornata di oggi si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell'organismo che guida i penalisti partenopei. Hanno votato in 140.

Alle elezioni si è presentata la sola lista guidata da Campora e composta dal direttivo uscente. Nell'ultima assemblea il direttivo di Campora ha raccolto il sostegno anche da parte di avvocati che, alle precedenti elezioni, avevano votato per altri candidati. Con Campora risultano eletti gli avvocati Angelo Mastrocola (Segretario), Marco Bello (Tesoriere), Claudia Milone, Valerio Esposito, Errico Frojo, Guido Furgiuele, Raffaele Minieri, Leopoldo Perone. Il nuovo direttivo resterà in carica 2 anni.

"Il nostro impegno - ha detto Campora - è dare vita a un laboratorio permanente di idee, di progetti e di formazione culturale che ci consenta di partecipare e di fornire un contributo ai mutamenti della società e del diritto che si avranno nei prossimi anni. Proveremo a creare un fronte comune per la difesa delle garanzie e delle libertà dei cittadini. Ci impegneremo per raggiungere obiettivi fondamentali quali la separazione delle carriere dei magistrati, la ragionevole durata dei processi, la eliminazione degli incarichi fuori ruolo dei magistrati, l'uso costituzionalmente orientato della custodia cautelare, limitata solo a casi eccezionali". (ANSA).