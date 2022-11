Dopo otto anni si dimette presidente Ordine medici Caserta

(ANSA) - CASERTA, 28 NOV - Dopo otto anni Erminia Bottiglieri si dimette dalla presidenza dell'Ordine dei Medici dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta.

"Ho rassegnato le dimissioni - spiega - sia per motivi personali e sia perché ritengo giusto un cambiamento della guida dell'Ente dopo tanti anni. Non è stata una scelta facile e non nascondo un po' di tristezza, ma è un passaggio giusto e necessario per continuare il cambiamento dell'Ordine iniziato nel 2015 con la mia presidenza. Spero di aver dato un contributo significativo alla crescita dell'Ordine, un aiuto ai tanti colleghi che si sono rivolti a noi, e di aver concorso a migliorare l'assistenza sanitaria nella provincia di Caserta".

Erminia Bottiglieri manterrà l'incarico nazionale quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti della FNOMCeO.

"Questo ruolo - afferma - mi consentirà di rappresentare a testa alta l'Ordine dei Medici di Caserta a livello nazionale. Un grazie e un abbraccio a tutti" conclude. (ANSA).