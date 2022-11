Domani a Napoli focus sulle Comunità energetiche solidali

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Domani 29 novembre, a partire dalle ore 11, in diretta streaming e presso le Gallerie d'Italia di via Toledo a Napoli, si terrà l'evento Sharing Energy: Comunità energetiche Solidali.

L'incontro, che vedrà la partecipazione di esponenti del Terzo settore, istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo, sarà l'occasione per presentare le Comunità Energetiche realizzate, in coprogettazione con Intesa Sanpaolo, dalla Fondazione di Comunità San Gennaro di Napoli e dalla Fondazione di Comunità di Messina: nuove forme di 'alleanze' destinate all'autoproduzione e distribuzione di energia rinnovabile e a basso costo ai membri aderenti della comunità.

"Una forma di contrasto alla crescente povertà energetica e di inclusione economica e sociale, realizzata secondo criteri di equità e trasparenza", spiegano gli organizzatori dell'iniziativa.

Durante l'incontro verranno descritti i vantaggi economici, ambientali e le ricadute sociali generate dalla presenza nei territori delle Comunità Energetiche, per porre l'attenzione sull'importanza di questo innovativo strumento di crescita sociale e di tutela ambientale. (ANSA).