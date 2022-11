Cinema: Biglietti d'oro, primi La Stranezza e Spider-man

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - "La stranezza" di Roberto Andò, "Me contro Te - Il Film: Persi nel tempo" di Gianluca Leuzzi e "Il Colibrì" di Francesca Archibugi sono i tre film italiani che si aggiudicano quest'anno il Biglietto d'Oro. Si aggiungono a "Spider-Man: No Way Home" di Jon Watts, "Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo" diretto da Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val e a "Doctor Strange nel Multiverso della Follia" di Sam Raimi, film più visti in assoluto.

I Biglietti d'Oro assegnati dall'Anec alle Giornate Professionali di Cinema - 45 edizione "New Challenges, together!", sono attribuiti ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto più biglietti da dicembre 2021 a novembre 2022. Saranno consegnati il 30 novembre (ore 20.15) a Sorrento nella Sala Sirene dell'Hilton, conduttruice Gioia Marzocchi.

Le "Chiavi d'oro del successo" vanno a Roberto Andò, agli sceneggiatori Massimo Gaudioso e Ugo Chiti, a Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone per "La stranezza" (Bibi Film - Tramp Limited - Medusa Film - RAI Cinema); al regista Gianluca Leuzzi, agli sceneggiatori Emanuela Canonico, Andrea Boin ed agli sceneggiatori e interpreti Luigi Calagna e Sofia Scalia per "Me contro Te - Il Film: Persi nel tempo" (Warner Bros. Pictures - Colorado Film - Me contro Te); alla regista Francesca Archibugi, agli sceneggiatori Laura Paolucci e Francesco Piccolo, agli interpreti Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Béjo, Nanni Moretti, Fotinì Peluso e Francesco Centorame per "Il Colibrì" (Fandango - RAI Cinema).

Biglietto d'Oro per le distribuzioni a Warner Bros. Pictures, The Walt Disney Company, Universal Pictures International.

A Leonardo Maltese e Fotinì Peluso va il premio Anec "Claudio Zanchi" per i talenti emergenti, mentre i Premi Anec "Pietro Coccia" per i registi emergenti vanno a Laura Samani (per "Piccolo corpo") e Alessio Della Valle (per "American night"). Premio Speciale Cinecittà-Anec al regista Riccardo Milani per "Come un gatto in tangenziale - ritorno a Coccia di morto" e "Corro da te". (ANSA).