Turi (commercialisti),sostenere imprese per conformità normativa

(ANSA) - NAPOLI, 27 NOV - "La compliance normativa delle imprese necessita di continui aggiornamenti per essere al passo con le esigenze dei mercati e con il processo di conversione digitale ed ecologica che caratterizzerà le sfide future delle aziende italiane. I professionisti svolgono, nell'ottica della conformità normativa, un ruolo fondamentale per affiancare gli imprenditori nelle scelte strategiche finalizzate al successo di questo percorso che significa tornare a essere competitivi in Italia e nel mondo". Così Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, ha presentato il convegno "Gli strumenti di governo per la creazione del valore: tra compliance normativa e nuove opportunità" promosso dall'Odcec Napoli e dall'Unione Industriali di Napoli che si terrà lunedì 28 novembre alle 15, nella sede dell'Unione Industriali.

"Con questa iniziativa congiunta con l'Ordine dei Commercialisti - ha sottolineato Costanzo Janotti Pecci, presidente dell'Unione Industriali - continuiamo la nostra azione a supporto delle imprese in una materia complessa come la necessità di adeguarsi in tempi rapidi all'evoluzione dei mercati globali. Un approfondimento utile per consentire alle aziende di far fronte ai vincoli normativi e regolamentari. E' sempre più pressante l'esigenza di introdurre nell'Unione Europea un sistema fiscale unico, che consenta alle imprese di competere ad armi pari".

"Dobbiamo farci trovare pronti a competere nella sfida della ripartenza economica e della transizione ecologica e digitale - ha detto Maria Caputo, consigliere segretario dell'Odcec - utilizzando le risorse messe a disposizione del Pnrr e dai fondi europei. Stiamo puntando sulla formazione e sull'informazione dei commercialisti affinchè siano in grado di rispondere alle esigenze richieste dai mercati". "Il nostro obiettivo - ha aggiunto Carlo Palmieri, vice presidente Unione con delega a Credito, Finanza e Fisco - anche attraverso le testimonianze di alcune autorevoli aziende associate, è di diffondere la conoscenza della strumentazione finanziaria e fiscale disponibile, finalizzata ad assicurare alle imprese un approccio corretto". (ANSA).