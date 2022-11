Covid: in Campania cala tasso positività, aumento ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 27 NOV - In Campania si registra un calo del tasso di positività ma un leggero aumento dei ricoveri . A fronte di 8.914 test i positivi sono 1.216 per un tasso del 13,64% rispetto al 15,8 di ieri. In terapia intensiva restano 17 le persone ricoverate mentre nei reparti ordinari si passa dai 321 di ieri ai 323 di oggi. Una nuova vittima. (ANSA).