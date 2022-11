Casamicciola: Cutolo (Mcl), politica sorda e cieca, non agisce

(ANSA) - NAPOLI, 27 NOV - "La politica continua ad essere sorda e cieca continuando a non agire e, soprattutto, non pensando alle politiche di sicurezza ambientale". Così il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Napoli del Movimento cristiano lavoratori, Michele Cutolo, commentando quanto accaduto a Casamicciola.

Cutolo esprime "piena solidarietà agli abitanti ischitani per la tragedia che ieri ha colpito l'intera cittadina di Casamicciola". Il presidente Michele Cutolo, insieme col Movimento cristiano lavoratori, si impegna per assicurare "il massimo sostegno e la sinergia istituzionale a favore della popolazione e delle famiglie coinvolte in questa tragedia". Il Movimento, si fa sapere, ha già attivato i tre circoli presenti sull'isola a sostegno delle opere di soccorso e di ricerca dei dispersi e per l'assistenza. "Sono immensamente addolorato e preoccupato - conclude Cutolo - nonostante questi episodi si ripetano ormai da anni sempre con più frequenza - e Casamicciola ne è la testimonianza insieme con Capri e Procida - vi sono ancora problematiche idrogeologiche a cui va posto rimedio".

