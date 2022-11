Economia: Santaniello"Banche diano fiducia in periodo crisi"

(ANSA) - NOLA (NAPOLI), 26 NOV - "In questo momento di crisi con una inflazione percepita al 13%, con un debito pubblico a 2.700 miliardi di euro, dove in soli quattro mesi si sono bruciati 20 miliardi solo per interessi, a due giorni da una manovra appena licenziata di 35 miliardi di cui 21 solo per il caro bollette, quello che le Banche e in particolar modo le BCC possono e devono dare al nostro territorio, è la fiducia di andare avanti". Lo ha detto Bruno Santaniello, Presidente della Unagraco Nola al convegno organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e la Unagraco sul 'Ruolo delle banche in periodi critici, la resilienza delle BCC e il legame con il territorio'. Dopo i saluti iniziali del sindaco di Nola, Carlo Buonauro, sono seguiti quelli del presidente Odcec Nola Felice Rainone che ha evidenziato l'importanza della vicinanza dei commercialisti e delle BCC ai cittadini del territorio 'di competenza', soprattutto con riguardo alle problematiche nascenti nei periodi di crisi. Il presidente Unagraco nazionale Giuseppe Diretto si è soffermato sull'essenziale rapporto che intercorre tra commercialisti e le BCC nonché sul ruolo della Unagraco in questo periodo di criticità e le attività di formazione sul territorio nazionale che la Unagraco svolge, con particolare riguardo alla formazione ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Tra gli interventi, il Vescovo di Nola mons. Francesco Marino, il presidente BCC Terra di Lavoro S.Vincenzo de' Paoli Roberto Ricciardi. A moderare l'incontro, Giovanni Prisco, Consigliere Odcec Nola. Tra le relazioni esposte, quella del Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Nola Giovanna Astarita e di Elisabetta Marzano, ordinario di Economia Politica all'Università Parthenope, che hanno trattato rispettivamente il tema degli 'ultimi approdi giurisprudenziali in tema di usura e fideiussione con particolare riguardo alla normativa Antitrust' e 'l'attuale incertezza dei mercati finanziari, l'inflazione e l'aumento dei tassi d'interesse con particolare riguardo allo scenario nazionale'. (ANSA)