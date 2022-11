Buonajuto, Ercolano pronta ad aiutare chi ha bisogno

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 26 NOV - Il sindaco di Ercolano (Napoli) e vicepresidente nazionale dell'Anci, Ciro Buonajuto, ha sentito al telefono il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, a seguito della frana causata dal maltempo che, da questa notte flagella l'isola verde. Il primo cittadino della città degli Scavi ha espresso solidarietà e vicinanza a tutta la comunità dell'isola, ai tanti uomini e donne impegnati nei soccorsi. "Ercolano è pronta a fare la propria parte e la nostra Protezione Civile è a disposizione, qualora ce ne fosse bisogno" dice Buonajuto. "La macchina della solidarietà a Ercolano ha dimostrato di essere all'altezza della sfida quando abbiamo accolto bambini ucraini e adesso è pronta a mettersi di nuovo in moto. Siamo pronti a raccogliere fondi, ad accogliere coloro che sono stati sfollati e ad aprire le nostre scuole ai bimbi ischitani laddove se ne ravvisi la necessità" Poi aggiunge: "Io stesso sono pronto ad andare ad Ischia per stare accanto ai soccorritori perché mi rendo conto che, in questi momenti, i sindaci sono troppo spesso lasciati soli. Quando accadono queste tragedie, noi sindaci ci troviamo soli a combattere a mani nude per dare sicurezza e stare accanto alle nostre comunità. Questo senso di solitudine è qualcosa di incredibile: non so se sia la parte più bella o più terribile del nostro lavoro. Vi sono momenti difficili in cui tutti danno consigli, spesso però nessuno dà il buon esempio. Ma noi di Ercolano vogliamo essere lì, pronti a stare accanto alle nostre sorelle e fratelli ischitani". (ANSA)