Violenza donne: nastro rosso su auto Municipale a S. Giorgio

SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 25 NOV - Un nastro rosso posto su auto e moto di servizio della Polizia Municipale.

Così San Giorgio a Cremano (Napoli) celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Agenti della Municipale, diretta dal comandante Gabriele Ruppi, espongono per l'intera giornata il nastro rosso sui mezzi di servizio, segno tangibile dell'attenzione che la città rivolge alle donne e a tutti coloro che sono vittime di violenza e soprusi.

"Abbiamo voluto che fossero proprio i nostri agenti di Polizia a fare da testimonial, affinchè sia chiaro a tutti anche un altro messaggio, ovvero quello di avere fiducia nelle forze dell'ordine e trovare il coraggio di denunciare" dice il sindaco, Giorgio Zinno. "Nella nostra città abbiamo da oltre un anno il Centro Antiviolenza Maria, realizzato in un bene confiscato, una delle poche case di accoglienza per donne maltrattate e pochi giorni fa abbiamo inaugurato anche il Centro antidiscriminazioni Lgbt, in Villa Bruno. Due strumenti fondamentali per diffondere il messaggio che nessuno viene lasciato solo. Forze dell'Ordine e centri di accoglienza con psicologi, sociologi e professionisti esperti, rappresentano le necessarie risposte in tema di sicurezza, protezione e recupero".