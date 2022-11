Violenza donne: a Milano il corto casertano sul Gaslighting

(ANSA) - CASERTA, 25 NOV - E' stato proiettato all'Università Milano-Bicocca, per la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", il corto sul Gaslighting, realizzato a Caserta, "Io vivo per te", di Rita Raucci, scritto con Claudio Lombardi e Paolo Mazzarella, diretto da Gaetano Ippolito e prodotto del Collettivo Paula. La proiezione del corto è avvenuto nel corso della mattinata di studi sui molti volti della violenza e sulle azioni di prevenzione. "Il Gaslighting - spiega la Raucci, presente a Milano - è una delle forme più subdole di violenza psicologica ed è una grave violazione dei diritti umani. Si esprime attraverso una manipolazione mentale insidiosa e costante, che induce la vittima, con false informazioni e inganni, a dubitare di sé stessa, fino a perdere autostima e autonomia di giudizio.

Può manifestarsi in una relazione sentimentale, affettiva o professionale: non è una violenza di genere, per quanto le donne siano le vittime più ricorrenti. Chi la subisce, spesso, non se ne accorge e non denuncia; e, anche quando lo fa, il reato è difficile da provare e l'abusante resta impunito.

Apprezzato dai media e dai festival (finalista a Parigi, a Londra, a Stoccolma, "Best sound & music" al Black & white film festival in Canada e "Best women's short film" al Golden leaf international film festival in India), il successo di "Io vivo per te" "dimostra - osserva l'autore Claudio Lombardi - che verso la violenza psicologia non c'è semplice curiosità, ma attenzione vera. Quello della manipolazione e dell'abuso mentale nei rapporti interpersonali è un rischio concreto che travalica il genere, il ceto sociale e il grado culturale". Nei giorni scorsi il corto è stato proiettato anche nel Casertano, al Palazzo delle Arti di Capodrise. (ANSA).