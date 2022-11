Teatro: il ritorno di 'Quartieri Spagnoli' di Gianfranco Gallo

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Torna in scena il musical "Quartieri Spagnoli", scritto, diretto e interpretato da Gianfranco Gallo. Dopo il debutto al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento, domani lo spettacolo sarà al Teatro Barone di Melito di Napoli, dal 1 al 4 Dicembre al Teatro Trianon Viviani di Napoli, il 6 Dicembre al Magic Vision di Casalnuovo di Napoli ed il 7 Dicembre al Teatro Ricciardi di Capua, per poi proseguire il tour nel nuovo anno. A 25 anni dalla prima messa in scena, oltre 500 repliche, ottava edizione, la commedia musicale è ispirata alla Lysistrata di Aristofane. "Al posto degli ateniesi e degli spartani ci sono due famiglie dei Quartieri Spagnoli - spiega Gallo - Sullo sfondo, il mondo dei neomelodici. Per quanto riguarda lo stile drammaturgico ho volutamente mischiato le carte: echi di spettacolo leggero sullo sfondo di un destino da tragedia, momenti di commedia musicale pop inseriti in una struttura che sfugge alle definizioni. I personaggi, dal protagonista Tonino Tedesco al neomelodico Ciro California, al ridicolo impresario Franco Palermo, sono tutti delineati ed autonomi da poter uscire dal testo all'improvviso per fuggire in un teatro di varietà o sulla pedana di una sala da assoli, nel loro piccolo sono un po' come quelli dell'Opera dei Mendicanti di John Gay o come i tipi del Teatro di Viviani per la loro libertà. Ho messo in scena Napoli per quella che è: un amalgama di Bene e Male, di commedia e di tragedia, di sceneggiata e del più raffinato Kabaret. Mai più attuale poi il tema della violenza sulle donne". Nel cast Gianni Parisi, Lisa Imperatore, Salvatore Esposito, Matteo Mauriello, Alessia Cacace, Giusy Freccia, Michele Selillo, Giovanna Di Vincenzo, Nello Nappi, Antonio dell'Isola. Lo spettacolo è prodotto da Immaginando Produzioni di Rosario Imparato e Scenografie di Imparato & Figli, scene di Flaviano Barbarisi, costumi di Anna Giordano, arrangiamenti di Carmine Liberati e Paco Ruggiero.

