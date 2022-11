Al regista russo Sukurov il 'Laceno d'oro alla carriera'

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Al maestro del cinema russo Aleksandr Sokurov è stato assegnato il premio alla Carriera della 47/a edizione del Laceno d'oro International Film Festival di Avellino (dall'1 all'8 dicembre). Il regista, Leone d'Oro con "Faust" nel 2011, ritirerà il riconoscimento giovedì 8 dicembre (ore 19 - Cinema Partenio) durante la cerimonia di premiazione dei vincitori dei tre concorsi, di cui due internazionali, "Laceno d'oro 47" e "Gli occhi sulla città", e uno dedicato al territorio, "Spazio Campania" con Peppino Mazzotta presidente di giuria. Sokurov incontrerà il pubblico prima della proiezione in anteprima del suo nuovo film "Fairytale" (Titolo originale "Skazka"), presentato all'ultimo festival di Locarno, l'8 dicembre alle ore 20. Un'opera sulla storia e sulla follia del potere, ma anche sulla poetica del cinema, che trasporta lo spettatore in un limbo dantesco dove vagano Josif Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler e Winston Churchill tra animazioni digitali e materiali di repertorio. Il regista e la sua coraggiosa cinematografia saranno inoltre celebrati con una retrospettiva di tre film: "Alexandra" (2007) di cui sarà proiettata in anteprima mondiale la versione Director's Cut, "Arca russa"(2002) e "Francofonia" (2015). Sokurov terrà anche una masterclass aperta al pubblico (6 dicembre) per raccontare la sua idea di cinema e ripercorrere la sua carriera. Il festival è organizzato dal Circolo ImmaginAzione di Avellino, presieduto da Antonio Spagnuolo, direzione artistica di Maria Vittoria Pellecchia con il contributo di Regione Campania, Film Commission Regione Campania e Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC. (ANSA).