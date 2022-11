Scontri allo stadio tra tifosi, revocati 4 obblighi di dimora

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Il Tribunale del Riesame di Napoli ha revocato l'obbligo di dimora inflitto a quattro tifosi dell'Ercolanese (difesi dall'avvocato Emilio Coppola) accusati di rissa, danneggiamento, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di Sant'Antonio Abate-Ercolanese (Coppa Italia dilettanti) disputata il 14 settembre scorso nello stadio comunale Varone di Sant'Antonio Abate. L'annullamento dell'ordinanza è stato disposto per dubbi sorti nell'individuazione dei soggetti coinvolti negli scontri.

Per i tafferugli, particolarmente violenti, che si verificarono dentro e fuori la struttura sportiva, i carabinieri notificarono complessivamente 13 obblighi di dimora emessi dal Tribunale di Torre Annunziata. (ANSA).